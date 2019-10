Des livres pour enfants sans stéréotypes

Créatrice de livres pour enfants, Marie Thibaut de Maisières , fondatrice de Zebrabook , est aussi une maman féministe et rigolote. Dans ses livres, il y a des filles championnes de foot, des madames camionneuses ou pêcheurs, des garçons qui sont tristes, des hommes qui cuisinent ou qui soignent des cigognes. Bref, de belles opportunités de voir que les filles et les garçons peuvent faire tous les métiers et activités.

Les belles histoires de Disney ont-elles perpétué des clichés et des schémas sexistes ?

Blanche neige - © dorioconnell - Getty Images/iStockphoto

Dès le plus jeune âge, les enfants s’identifient aux héros, héroïnes et personnages de dessins animés qu’ils rencontrent dans les livres, à la télévision et au cinéma.

Les premières princesses Disney, comme Blanche-Neige et Cendrillon, sont des femmes au foyer qui font le ménage, la cuisine et s’occupent des autres.

Même s’il reste des progrès à faire, les héroïnes Disney évoluent sensiblement.

En effet, ces dernières apparaissent plus curieuses, espiègles, fières, sûres d’elles, libres et actives.

Les personnages féminins comme Mulan, Mérida, ne sont plus réduites à des activités ménagères, à leur beauté physique, leur passivité, leur crainte et leur dépendance: Mulan, courageuse, part à la guerre et se bat tout aussi bien que les soldats. Même chose pour le personnage de Mérida, dans le film Rebelle : attitude de garçon manqué, cheveux indisciplinés " Elle se rebelle contre le destin tout tracé pour elle, refuse de se marier et de devenir une bonne petite femme d’intérieur alors qu’elle aime les longues balades en forêt et le tir à l’arc ".