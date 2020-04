Dès la nuit du 7 avril, une "Super Lune" nous fera voir la vie en rose

C’est un événement qui intervient alors que la pleine lune coïncide avec le périgée, donc lorsqu’elle se trouve à une distance minimale de la Terre. Et à partir de ce mardi soir , la Lune sera "seulement" à 357.000 km de notre planète bleue . Dans ces conditions, l’astre peut ainsi apparaître 7 à 14% plus grand qu’à l’accoutumée et jusqu’à 30% plus brillant. D’où le terme de "Super Lune" qui n’a, en réalité, aucune valeur scientifique.

Le phénomène baptisé "Super Lune" par l’astrologue Richard Nolle, mais que les scientifiques préfèrent nommer "phénomène de périgée syzygie", a lieu lorsque le point de l’orbite lunaire est à une distance minimale de la Lune. Quand est-ce que la Lune est plus proche de la Terre ? Lorsqu’elle est à une distance inférieure à 360.000 km (la distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384.400 km) selon l’observatoire de Paris.

Cette pleine lune serait celle de tous les espoirs !

Ce 8 avril, une "Super Lune" nous fera voir la vie en rose

Pour ceux qui souhaiteraient se plonger au-delà de ce point de vue scientifique, on vous offre une petite balade la tête dans les étoiles, juste pour le plaisir, la curiosité, le fun,… Voici ce que prédisent des astrologues à l’égard de cette super Lune du 7 avril.

Ils annoncent la couleur : "La pleine lune en Balance augmentera l’espoir". Ça, on aime déjà car de l’espoir en ce temps de confinement et de pandémie de coronavirus, c’est l’un de nos plus vifs souhaits.

Et ils partent comme une étoile filante dans la nuance :

La pleine lune d’avril 2020 fait un aspect à Neptune qui est associé aux déséquilibres. Et Neptune amplifie nos sentiments et nous apprend l’exaltation. Nos relations avec les autres et avec notre environnement deviennent autant fusionnelles qu’irrationnelles. Notre intuition et notre générosité seront en forte augmentation avec cette pleine lune. La communauté prendra plus de place.

La pleine lune d’avril 2020 est rendue plus tendue par le carré Mars-Uranus. Cette influence impulsive rend les gens rebelles et agressifs. Jupiter conjonction Pluton amplifie les risques mais un aspect positif de Mercure donne compréhension et bon sens. Cela signifie que la réflexion intelligente et la coopération avec des amis et des voisins sont la clé pour rester en tranquille et heureux pendant cette phase de Lune.

Le quinconce de la pleine lune et Neptune augmente votre sensibilité émotionnelle, ce qui peut entraîner confusion, insécurité et détresse. Mais aussi une plus grande intuition, de la générosité et de l’espoir. Neptune peut aussi entraîner des dérives, le quinconce est un aspect qui amplifie les déséquilibres. La pleine lune d’avril 2020 augmente donc également les risques posés par l’actualité. La propreté et l’hygiène seront essentielles pendant cette phase lunaire de deux semaines.

Le sextile de Mercure apportera une pensée progressive et même de bonnes nouvelles. Travailler avec vos amis et voisins vous aidera à rester plus en sécurité et plus heureux. (espritsciencemetaphysiques - Lire l’article complet en un clic)

Et selon l’astrotransgénérationnel :

Cette Pleine Lune du 7 avril se fera donc dans le signe de la Balance, un signe d’équilibre, d’harmonie et de justice. Étant au plus près de la Terre, et ayant une énergie plus puissante, cette Pleine Lune qui est dite " SUPER Lune " devrait mettre en lumière, et ce de façon prononcée, les domaines de votre vie où elle transite dans chaque thème, comme si certains pans de votre vie étaient mis sous la loupe augmentant et amplifiant considérablement les ressentis et l’émotionnel de ce qui est vécu à ce moment-là.

Opposée au Soleil dans le signe du Bélier, il va nous falloir arriver à gérer le " moi " et le " nous ", un peu plus que d’habitude, apprendre à exister avec l’autre pour entretenir des relations harmonieuses. Lire l’article

Quoi que l’on en dise, cette lune sera SUPER, ce sera un petit moment de contemplation assez exceptionnel qui nous sera offert et que l’on pourra observer de son balcon, de sa chaumière. Gageons que le ciel nous laissera percevoir ce tableau si singulier et nous permette d’imaginer un instant la vie en rose !