Des jeux et des livres pour un vendredi 13!

Chaque semaine, Violaine de la librairie Filigrane nous propose des jeux et des livres pour les plus jeunes. Aujourd'hui, spéciale frissons pour le vendredi 13.

Escape box : éditions 404 (11,50€)

Les éditions 404 ont publié 6 Escape box : pour ados-adultes (à partir de 14 ans) et pour enfants. A noter que les énigmes sont plutôt corsées pour les enfants. Il est indiqué dès 7 ans. Un vrai grand minimum. Compter plutôt dès 8-10 ans, car il y a pas mal de lecture et quelques opérations de maths à réaliser.

Un des joueurs joue le rôle du maître du jeu. C’est lui ou elle qui gérera toute la partie en commençant par cacher toutes les cartes du scénar dans la pièce. Il y a environ 40 cartes sur papier rigide par scénario (petite parenthèse : si vous désirez y jouer plusieurs fois, pensez à les plastifier).

Les joueurs sont lancés dans la pièce et ont une heure (ou 45′ pour les boîtes pour les enfants) pour trouver toutes les cartes et venir à bout de toutes les énigmes.

Chaque boîte propose un code QR avec une chouette bande-son bien réalisée, avec décompte et musique d’ambiance.

C’est le ou la MJ qui validera les réponses ou fournira des indices en cas de blocage.

Pour gagner : il faut avoir trouvé toutes les cartes et résolu toutes les énigmes dans le temps imparti. Il y a environ 6-7 énigmes par boîtes, tout décomposées et répartie sur plusieurs cartes qu’il va falloir assembler pour réussir à les résoudre.

C’est un jeu sympa à faire chez soi en soirée ou lors d’un anniversaire d’enfants-ados. Pas besoin d’être proprio d’un manoir du XVIIIe, ces coffrets peuvent très bien être joués dans un appart.

Dans Enquêtes, les joueuses et joueurs doivent comprendre comment un cambriolage a pu avoir lieu

Dans Pirates, il va falloir retrouver un… trésor sur une île perdue

Dans Espion, il va falloir désarmer une arme spatiale super puissante.

Dans Dinosaures : il va falloir retrouver un célèbre géologue qui a disparu dans un monde souterrain étrange, peuplé d’une jungle épaisse et… de dinosaures !

Dans La cour du Roi : il va falloir retrouver l’alliance disparue du petit-fils de Louis XIV avant que la cérémonie de mariage ne débute.

Ce qui est sympa en plus du poster et de la bande son, c’est le prix : 11,50 €. Une partie d’escape game à ce prix-là c’est vraiment abordable.

Série " 30 minutes pour survivre ", éd. Albin Michel jeunesse.

Vous avez peut-être connu la célèbre collection de Gallimard jeunesse : " Le livre dont vous êtes le héros ". Une série de livres où le déroulement de l’histoire peut changer à chaque fois qu’on les lit vu que l’on choisit la route à suivre, des risques à courir et des créatures à combattre. On utilise pour nous aider 2 dés, un crayon et une gomme. Cette collection est destinée aux plus de 12 ans.

La collection " 30 minutes pour survivre " des éditions Albin Michel est destinée aux enfants à partir de 9 ans, elle se lit plus vite que " les livres dont vous êtes le héros ", le texte est plus aéré et adapté.

On est mis à chaque fois dans une situation critique : complots, catastrophes naturelles, bêtes sauvages qui veut nous manger ... et à chaque fois 2 options se présentent à nous. Il faut en choisir une, on a ensuite 30 min pour survivre. Tout au long de l’histoire il faudra faire des choix et relever des défis. Jusqu’au dénouement heureux… ou pas.

Par exemple, dans le titre " Braquage sous haute tension ", nous incarnons Jacob qui aperçoit 3 individus suspects entrer dans une banque. Son ami est à l’intérieur. A la fin de ce chapitre, nous devons choisir entre 2 suites d’histoire :