Des jeux de société à découvrir à distance grâce à un couple de Hannutois

Cela fait des mois que nous passons la plupart de nos soirées à la maison. Nous sommes bien obligés vu la situation que nous traversons depuis maintenant un an.

Mais, heureusement, un couple de Hannutois a eu la bonne idée de proposer des jeux de société à distance pour occuper nos soirées un peu trop calmes.



Tous deux passionnés de jeux de société depuis longtemps, Astrid Arnoldy et Mathieu Carbonneau sont récemment devenus ambassadeurs de la société française de jeux de société Oika Oika qui n’est autre que le leader de la vente à domicile de jeux et loisirs créatifs.



En temps normal, Astrid et Mathieu se rendent chez les particuliers pour proposer divers types de jeux de société le temps d’une soirée ou d’une journée. Si les clients ont adoré y jouer, ils ont même la possibilité de les commander afin de faire durer le plaisir.



Mais vu le contexte actuel, il est impossible d’animer chez les particuliers, c’est pourquoi, ils vous proposent en attendant des animations à distance en visioconférence. Une première animation a eu lieu il y a peu avec un groupe par l’intermédiaire de Messenger.

Une deuxième animation de ce genre est prévue dans les prochains jours.

En attendant, leur catalogue Oika Oika est à découvrir via leur page Facebook Mathieu Oika Oika – Liège.