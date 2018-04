Des découvertes à vélo labellisées?

Envie de vous aérer à vélo? Le pays de Herve vous propose la Balade des Pommiers, la seule, en province de Liège, à concourir pour décrocher le label du plus beau circuit à vélo de Belgique.

L’aubeloise Bénédicte Léger est une adepte du vélo qu’elle pratique régulièrement dans le pays de Herve. Elle connait bien cette balade qu’elle a faite à VTT et à vélo électrique. Selon elle, ce parcours de 32 kilomètres est tout simplement enchanteur: "C'est très agréable car on voit de nombreux sites touristiques. Il y a des paysages pittoresques et merveilleux à découvrir, des points de vue majestueux ou plus confinés comme la ligne 38 dont on peut apprécier la végétation".

Si la balade des Pommiers longe de beaux vergers, elle permet aussi de s’arrêter en plusieurs hauts lieux touristiques du pays de Herve. "Les découvertes sont très variées: Clermont, le fort de Battice, et bien sûr l'abbaye de Val Dieu"

Cette balade des Pommiers sera la seule de la Province de Liège à viser ce label du plus beau circuit à vélo de Belgique, initié par le VAB. Comme le rappelle Anne Zinnen, directrice de la maison du tourisme du pays de Herve, "dans notre réseau des vergers, nous avons balisé 4 balades: celles des cerisiers, des sureaux, des poiriers, et bien sûr celle des pommiers, la plus représentative du pays de Herve".

La Balade des pommiers sera-t-elle couronnée ? La parole est à présent aux internautes. Ils peuvent voter ici.

Un label national

Les éditeurs de VAB-Magazine ont en effet sélectionné dix itinéraires cyclables, une route cyclable par province. Les trois plus beaux circuits à vélo seront publiés dans le numéro de mai de VAB-Magazine.

Les dix itinéraires en lice sont :

Province de Flandre Occidentale : Tournée Locale, la piste cyclable de la bière dans et autour de Poperinge. Point de départ: Hopmuseum à Poperinge. Distance: 33 km

Province de Flandre orientale : " Leiestreekroute" . Point de départ: Parking Watersportbaan (Blaarmeersen) à Gand. Distance: 51 km

Leiestreekroute" Province d'Anvers : "Landlopersroute". Point de départ: Chapelle à Merksplas, Parking Van Cuyck (derrière Sint-Katharinakerk) à Hoogstraten ou Stadsboerderij à Turnhout. Distance: 57 km

P rovince de Limbourg : Le long et à travers l'eau. Point de départ: Herkenrode (parking, vélos à vélo et location de vélos). Distance: 41 km

Province de Liège : Le voyage des pommiers. Point de départ: Office de Tourisme Land van Herve. Distance: 32,2 km

Province de Luxembourg : Mégalithes. Point de départ: Wéris (sortie 65) ou Hotton (sortie 70. Distance: 23 km

Province de Namur : Vallée de la Lesse. Point de départ: Villers-sur-Lesse (sortie 39) . Distance: 17 km

. Province de Hainaut : Entre la ville des cinq clochers et les cours d'eau. Point de départ: Grote Markt Tournai. Distance: 45 km

Province du Brabant Flamand : R oute Gambrinus. Point de départ: Café Het Brouwershuis à Steenhuffel . Distance: 35 km

. Province du Brabant Wallon : Entre l'abbaye de Villers-la-Ville et la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles. Point de départ: Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles ou Abbaye de Villers-la-Ville. Distance: 51 km

Anne Zinnen, directrice de la maison du tourisme du pays de Herve est avec nous dans Quoi de neuf?.