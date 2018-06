Des cris de Michael Jackson sur le nouveau titre de Lenny Kravitz !

Lenny Kravitz sera de retour avec son onzième album "Raise Vibration" ce 7 septembre !

Il est accompagné d'un nouveau single qui commence à s'imposer sur toutes les ondes !

Intitulé "Low", sa particularité réside dans le fait qu'on y retrouve des samples vocaux de feu Michael Jackson !

Le Roi de la Pop avait enregistré avec Lenny Kravitz en 1999 " (I Can't Make It) Another Day ", un duo qui était resté dans les oubliettes jusqu'à ce que Kravitz décide d'y puiser quelques cris pour les intégrer à son nouveau single !

Découvrez "Low" tout de suite ci-dessous et tentez d'y déceler les cris de Michael Jackson !