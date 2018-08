Des corbeaux dressés pour ramasser des mégots en France

Christophe Gaborit, responsable de l'élevage à la fauconnerie du Puy du Fou en France est un passionné d'oiseau et sa dernière idée en date a été de dresser des corbeaux pour ramasser les mégots de cigarettes qui jonchent le parking du parc d’attraction ou il travaille.

"On voit sur le parking, il y a des détritus et les corbeaux sont en train de les ramasser, ce n’est pas normal, c’est à nous, humains, de faire attention, c’est mon message final" déclare-t-il pour entamer cette rencontre.

"J’ai toujours aimé ces oiseaux, j’ai toujours aimé les oiseaux en général mais j’ai toujours aimé le corbeaux parce que c’est un oiseau qui n’est pas apprécié. dans ce rôle, les gens le voient différemment donc c’est ce qui me rend le plus heureux, c’est que les gens me disent +maintenant je le vois différemment le corbeau, il a changé+. On a réussi à changer son image ça, c’est super intéressant."

