Des clients pressés : les sapins de Noël sont coupés de plus en plus tôt !

Saviez-vous que la Belgique est le deuxième exportateur de sapins de Noël ? Et ce sont principalement les provinces de Namur, Liège et surtout de Luxembourg qui en produisent le plus. On trouve bien entendu le traditionnel épicéa, la variété la plus cultivée depuis des décennies mais aujourd’hui quelque peu supplantée par le sapin Nordmann qui a le gros avantage de conserver ses aiguilles plus longtemps. On peut aussi trouver des espèces bleutées ou argentées.

La culture du sapin de Noël représente un secteur économique très important et occupe de nombreux salariés tout au long de l’année. Ce sont ainsi 1000 emplois temps plein et un chiffre d’affaires des producteurs estimé à 35 millions d’euros. Et chaque année ce sont près de deux millions d’arbres qui sont produits dont 85% pour l’exportation.