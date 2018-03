Des chaussures qui grandissent!

C’est l’idée révolutionnaire d’un jeune entrepreneur américain, Keton Lee. Il vient de mettre au point des chaussures qui s’adaptent à la taille de vos pieds. Cette solution permettrait à de nombreux enfants d’éviter les infections plantaires. A l’échelle mondiale, il faut savoir qu’un milliard et demi de personnes souffrent de maladies transmises par le sol.

Un voyage, une idée…

C’est lors d’un de ces voyages au Kenya que l’entrepreneur a eu le déclic. Il s’est aperçu qu’une petite fille portait des chaussures trop petites pour elle. Il a donc décidé de développer sa boite " The Shoe That Grows " et a tenté de nouer des partenariats avec des entreprises spécialisées pour lancer son projet, sans succès…

Il a persévéré …

Et le travail a payé ! Il a réalisé ses prototypes lui-même… Et avec l’aide de son équipe, d’ONG, d’églises, d’écoles et de dons, il a lancé son produit. Deux ans de travail et " The Shoe That Grows " est né , permettant à 128 595 enfants du Kenya, du Ghana, de l’Equateur et d’Haïti de se chausser !