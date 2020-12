Des bougies Made in Hesbaye

C’est d’abord l’histoire d’une jeune famille de Limont, près de Donceel. Tous deux occupés par un métier prenant, Stéphane et Gaelle Zimmer ont moins de 40 ans et surtout de la suite dans les idées. Régulièrement, ils brûlent des bougies, à la maison, et donnent ainsi une note cocoon au foyer qu’ils occupent avec leurs trois enfants.

Tous deux sont investis dans leur carrière professionnelle, quand Gaelle décide de revoir ses priorités.

Elle quitte son poste en banque et se lance dans la fabrication artisanale de bougies.

Le couple aimait déjà en offrir à la famille et aux amis, et avait recueilli des compliments… il n’en fallait pas davantage pour créer début 2020 leur petite entreprise de bougies, baptisée "La Flamme Belge".

Si la première vente a été lieu au mois de mai, pour la fête des mères, les choses ont magnifiquement évolué pour le couple d’entrepreneurs.

Fidèles à leurs convictions, ils ont choisi de ne choisir que de produits de qualité. Des contenants allemands, hollandais et italiens, un packaging imaginé à Alleur, une graphiste verviétoise, de la cire 100 % végétale française et 17 parfums créés à Grasse pour eux.

Les grands classiques composent bien sûr la gamme, comme Monoï et Marine par exemple, mais aussi des associations surprenantes comme Tea Time Gingembre, Menthe Vanillée ou cannelle vin chaud pour les nostalgiques des marchés de Noël.

Les associations de senteurs sont exclusives et sont propriété de l’entreprise waremienne, et se déclinent en plusieurs grandeurs.

" La Flamme Belge " est en vente dans l’atelier familial de Limont, dans le magasin de la marque à Waremme et dans une dizaine de points de vente (fleuriste et magasin de décoration). Le prix de base est de 16 euros 90 pour 30 heures de flamme.

Au printemps prochain, "La Flamme Belge" proposera une mini collection à base de bougies de cire d’abeille, cire produite par de vaillantes petites travailleuses de Limont.

Le succès est au rendez-vous et les commandes affluent !

Comme le dit Stéphane, "quand on respecte les gens, tout se passe bien et il y a de la place pour tout le monde".

