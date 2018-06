Des beurres aromatisés maison pour accompagner vos barbecues

Le barbecue ne serait rien sans ses patates cuites dans la braise.

Quand vous ouvrez l'aluminium pour découvrir une pomme de terre fumante, vous n'avez qu'une envie : la découper et y glisser un morceau de beurre qui va fondre et nourrir la patate! On vous propose ici 3 recettes de beurres aromatisés à faire soi-même et qui épateront vos convives et vos papilles.

Les recettes sont assez simples et ont toutes la même préparation : mélanger le beurre en pommade avec une cuillère en bois pour l'assouplir puis mélanger les ingrédients jusqu'à obtention d'une préparation homogène.

Beurre huile d'olive et basilic

250g de beurre

5ml d'huile d'olive extra-vierge

1/2 botte de basilic haché

1/2 botte de ciboulette hachée

5ml de crème épaisse

1 pincée de sel