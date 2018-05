Des ateliers FOREM pour bien rédiger votre CV !

Plusieurs fois par mois, le FOREM organise pour les demandeurs d’emploi des modules courts et pratiques. Des professionnels vous conseillent sur notamment comment rédiger votre CV et votre lettre de motivation :

Les dates de ces ateliers ?

Les 14/06 et 21/06 et le 5/07 à Verviers pour préparer son entretien d’embauche.



Le mois de juin est le mois de la recherche d’emploi ! Il y a également d’autres ateliers en juin :

- Rechercher efficacement un emploi : le 19/06 ou le 12/07

- Se préparer à des tests de recrutement : le 29/06

On ne le rappellera jamais assez mais chercher de l’emploi, ça s’apprend ! Il faut être organisé ! Notamment quand vous postulez quelque part, il est essentiel de bien respecter les modalités de candidatures et une autre chose très importante : faire le suivi de vos candidatures. En effet, n’hésitez pas à contacter par téléphone ou par mail quelques jours après avoir postuler pour savoir où en est le traitement de votre candidature. Cela montre votre sérieux et votre motivation pour le poste !

Plus d’infos pour ces ateliers de juin :

serviceclientele.verviers@forem.be

Service clientèle, rue du collège 1/3 - 4800 Verviers