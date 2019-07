Des astuces pour bien faire les soldes

Depuis le début de la semaine, la période des soldes a débuté. De nombreuses vitrines mais aussi sites de vente en ligne affichent des avantages pour leurs clients. Alors parmi toutes ces promotions, il est vrai qu’il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver et surtout de ne pas se faire berner. La tentation est grande, les dangers aussi, surtout quand on parle d’offres ligne et que tout peut-être acheté en quelques clics. Voici donc quelques petites astuces pour réaliser des économies durant cette période de soldes et même en général lorsque vous faites du shopping en ligne.

La première étape c’est de visiter les sites de codes promo. Il faut savoir que ces sites recensent souvent les meilleurs offres promotionnelles et codes promo qui seront cumulables aux soldes. De quoi diminuer votre note finale. Vous pouvez faire de même en vous abonnant à des newsletters. Certains sites proposent en effet des réductions (code promo bienvenue etc) souvent cumulables avec les soldes lorsque vous vous inscrivez à leur newsletter. Une autre astuce est de passer le site en monnaie d’origine. Sur certains e-shops internationaux, il suffit de passer le site en monnaie d’origine pour au final bénéficier d’une jolie réduction. Attention que cette astuce ne fonctionne que lorsque vous payez par Paypal et non par carte bancaire. Rentabilisez aussi les frais de livraison en payant à plusieurs. Beaucoup d’e-shops en ligne profite des frais de port pour se faire une certaine marge, n’hésitez donc pas à remplir le panier à plusieurs.

Vous avez aussi la possibilité de télécharger des applications sur votre smartphone et les avoir toujours sous la main.

Premièrement, on trouve Promobutler, une app super intéressante pour comparer les offres des dépliants. L’application centralise tous les catalogues des grandes surfaces belges en version digitales. Idéal lors d’un achat important comme de l’électroménager, TV ou smartphone (promobutler.be)

Ensuite, la calculette à soldes c’est l’outil idéal pour afficher le prix après remise en un clin d’œil. Si vous avez un peu le cerveau fatigué après de longs arpentages dans les magasins ou tout simplement, si vous êtes fainéant, cette petite application calcule tout à votre place et ça en quelques secondes. (App Store ou Playstore)

Et puis, pour éviter les achats compulsifs et couper les différentes questions que vous vous posez à propos d’un vêtement, n’hésitez pas à télécharger l’application " Fittin’Room ". Une application mise au point par deux créatifs bruxellois. Concrètement, les utilisateurs peuvent publier des photos de leurs essayages et attendre la validation de la communauté avant de passer à la caisse. Le taux de réponse y est relativement assez rapide.