Dernier "Feux de Laken" ce vendredi à Bruxelles

C'est le rendez-vous des vendredis de l'été depuis le 26 juillet, le quartier de l'Atomium, de Mini-Europe et du Palais 5 de Brussels Expo se transorme en festival des lumières.

Programme

Dès 18h00, les familles laekenoises, les bruxellois et bruxelloises ainsi que les touristes de passage pourront participer à de nombreuses activités ludiques et assister à diverses animations tout en dégustant une boisson ou une gourmandise proposée par divers foodtrucks. Danses, workshops, démonstrations, jeux, initiations... il y aura de quoi ravir tout le monde !

Lors des cinq vendredis des Feux de Laeken, l’Atomium et Mini-Europe ouvrent exceptionnellement leurs portes en soirée ! Prenez de la hauteur en découvrant les expos de l’Atomium et sa vue panoramique de nuit et plongez-vous dans l’univers miniature transformé en un véritable festival de lumières !

Voici le programme complet : https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/les-feux-de-laeken-2019/musicals_fr.pdf