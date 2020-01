Dépolluer les villes grâce aux micro-algues

Les micro-algues ont une formidable capacité à absorber le CO2 et à le transformer en oxygène et en biomasse. Présentes dans les océans, elles sont d’ailleurs l’un des principaux puits de carbone de la planète. Des alliées précieuses dans la lutte contre le changement climatique.

La chimie verte... Les molécules de demain!

50% des façades ensoleillées sont non utilisées, c'est un réel potentiel solaire inexploité. On peut y cultiver des micro algues qui ont besoin de beaucoup de soleil pour se développer et les bénéfices sont non négligeables. La CHIMIE VERTE, ce sont les molécules de demain qui vont remplacer la pétrochimie.

Voici le concept, l'idée de génie pour un monde plus durable !

De réelles sources d'inspiration pour l' AVENIR.