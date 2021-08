Denis Brogniart : Voir ses enfants participer à Koh Lanta ? Voici ce qu'il en pense

Denis Brogniart, présentateur emblématique de Koh Lanta depuis bientôt vingt ans, est père de quatre enfants âgés en 20 et 14 ans. Lors d’une récente interview pour Télécâble Sat Hebdo, il a révélé comment il envisagerait une éventuellement participation de ses enfants à l’émission.

Animateur de l’émission culte depuis 2002, il présentera bientôt la saison "All stars" qui célébrera les vingt ans du programme et qui accueillera les candidats les plus emblématiques de Koh Lanta : Claude, Teheiura, Clémentine, Alexandra ou encore Sam.

Dans une interview pour le magazine Télécâble Sat Hebdo, Denis Brogniart a été interrogé à propos de l’éventualité de voir un jour un de ses enfants rejoindre le casting des aventuriers. L’animateur a expliqué être favorable à l’idée, à condition qu’ils soient motivés. "Vas-y !", leur répondrait-il avant d’ajouter : "Pour annoncer une telle chose, il faut l’avoir mûrement réfléchi, il y a une réflexion et une motivation. Qu’il fonce et se donne à cent pour cent pour ne rien regretter".

Fidèle à lui-même, le papa de Dimitri, 20 ans, des jumelles Lili et Violette, 15 ans, et de Blanche, 14 ans, considérerait ses enfants comme n’importe quel autre candidat et les encouragerait, tout en attendant une réelle motivation de leur part. De plus, si l’un d’entre eux désirait vraiment franchir le pas, il lui faudrait passer, quoi qu’il arrive, l’épreuve des castings. Verrons-nous donc un jour un enfant Brogniart dans Koh Lanta ? Pas impossible, mais rien n’est moins sûr pour l’instant. L’avenir nous le dira !​​​​​​​