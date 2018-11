Déguster du vin médiéval, ça vous tente?

La Cave du Troll à Saint-Marc ouvre ses portes aux curieux ce dimanche … L’occasion d’aller à la rencontre d’Emmanuel Druart qui vous dévoilera les secrets de fabrication de son vin médiéval. Des vins épicés inspirés de l’époque moyenâgeuse. Deux d’entre eux sont mêmes authentiques !

Ce passionné du Moyen-Age transforme du vin existant en hypocras et ou en clairet selon des procédés d’époques. C’est en somme l’ancêtre du vin chaud sauf qu’il se boit frais.

Pour l’hypocras, il utilise du Bordeaux supérieur et pour le clairet un Sauvignon espagnol. A cela, il ajoute par exemple du sucre, du miel, de la cannelle, ou des clous de girofle en fonction des recettes.

Comment lui est venue cette idée ?

Il a découvert ces recettes dans une revue d’époque. Il a poursuivi ses recherches sur Google et a trouvé des copies. Il a traduit le tout. Aujourd’hui, c’est un trésor qu’il tient entre ses mains étant donné qu’il ne reste plus que 5 exemplaires de ce livre dans le monde. C’est là qu’il trouve son inspiration.

Ou acheter ces bouteilles ?

Au départ, il ne produisait que des échantillons… Pour donner suite à la demande croissante, il en a fait son activité et propose désormais des bouteilles entières. Il ne dispose pas encore de point de vente mais se fait connaitre sur différents marchés ambulants. N’hésitez pas à le retrouver sur son site.

Pour les plus curieux, il ouvre les portes de son atelier ce dimanche. Pas de production au programme, la loi ne le permet pas pour des raisons d’hygiènes. En revanche, le matériel et les procédés de fabrication n’auront plus aucun secret pour vous.