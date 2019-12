DÉFI "Complètement TOUR et Wanty Gobert for Life"! - © Tous droits réservés

L'équipe Wanty Gobert et le CT Antoing en collaboration avec la RTBF Sport vous donnent rendez-vous le dimanche 15 décembre 2019 dès 9h au magasin "Want You Bike" a Tournai! Au programme: Rando Cyclo, Marche, séance de dédicaces du livre "Complètement Tour", match Standard-Anderlecht et "Complètement Foot" en direct sur VivaCité!

Présence Equipe WANTY-GOBERT Quoi?

Présence de coureurs et de membres du Staff de l’équipe Wanty-Gobert au magasin "Want You Bike" pour autographes. Et aussi, au profit de "Viva For Life" vente aux Enchères de maillots dédicacés!

Quand?

Dans le courant de l'apres-midi!

RANDO Cyclo Quoi?

Rando Cyclo fléchée et ouverte sur la voie publique.

Quand?

Les inscriptions se tiendront de 9H à 12H, départ et arrivée au magasin "Want You Bike", Quai des Vicinaux 24 à 7500 Tournai.

Infos:

Chaque participant prendra une assurance obligatoire (soit une assurance d’un jour, soit il est porteur de l’assurance de la ligue de cyclotourisme). Un départ groupé pour ceux qui le souhaite se fera à 10H30.

Bonus!

L’inscription à la rando cyclo et à la marche donneront droit à un café, un croissant, une boisson fraîche et un paquet de frites. Possibilité de se restaurer entre 11 et 17H.

MARCHE de 7 ou 10 kms Quoi?

Marche de 7 ou 10 Km.

Quand?

Les inscriptions se tiendront de 9H à 12H, départ et retour au magasin "Want You Bike", Quai des Vicinaux 24 à 7500 Tournai.

Bonus!

L’inscription à la rando cyclo et à la marche (tarif à définir) donneront droit à un café, un croissant, une boisson fraîche et un paquet de frites. Possibilité de se restaurer entre 11 et 17H.

Séance de DÉDICACES "Complètement Tour" Quoi?

Séance de dédicaces du livre "Complètement Tour" sorti cet été 2019 à l'occasion du "Grand Départ" du Tour de France à Bruxelles.

Quand?

De 12h à 13h30, à l'entrée du magasin "Want You Bike", Quai des Vicinaux 24 à 7500 Tournai.

Infos?

https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_completement-foot/accueil/article_le-livre-completement-tour?id=10233011&programId=1391

Bonus!

10€ par exemplaire vendu reversé à l'opération "Viva for Life".

"Complètement Foot" en DIRECT Quoi?

Dernière émission de l'année 2019! Emission spéciale Standard-Anderelcht, avec David HOUDRET, Pascal SCIME et Joachim MUNUNGA.

Quand?

Dimanche 19 décembre 2019 de 14 à 17H, à l'entrée du magasin "Want You Bike", Quai des Vicinaux 24 à 7500 Tournai.

Standard-Anderlecht sur ECRAN GÉANT Quoi?

Dans le cadre de la 19e journée de Jupiler Pro League, Standard-Anderlecht, coup d'envoi à 14h30. A suivre en direct sur écran géant!

Quand?

Dimanche 19 décembre 2019 de 14 à 17H, à l'entrée du magasin "Want You Bike", Quai des Vicinaux 24 à 7500 Tournai.