Découvrir la Cité Ardente sous un autre angle !

Taste of Liège est un concept créé par 2 jeunes liégeois Amandine et Alexandre. Il s’agit d’un circuit gourmand à Liège pour redécouvrir la cité Ardente sous un autre angle. Et on va bien sûr parcourir ces bonnes adresses... Commençons par un véritable artisan du monde chocolatier.

Benoît Nihant

Si vous aimez le chocolat, vous connaissez certainement Benoît Nihant. Son chocolat est directement créé à partir des fèves de cacao sélectionnés parmi les grands crus. C’est pourquoi il se définit comme un cacaofévier. Truffe pralinée pécan, caramel liquide aromatisé au citron vert, au yuzu ou à la griotte, de quoi vous donner envie d’aller y faire un tour.



Passage Lemonnier 30 - 4000 Liège mais aussi à Embourg et Awans



www.benoitnihant.be

On continue avec un pilier de la ville de Liège, connu et reconnu par les amateurs de bières

La Brasserie {C}

Installé au pied de la montagne de Bueren, vous pouvez déguster la célèbre Curtius. Il s’agit d’une bière blonde ambrée, très légèrement trouble avec un goût frais, rond et, une petite touche de miel. Née en 2012 elle a remporté la médaille d’or au Mondial de la Bière.

Impasse des Ursulines à Liège - brasseriec.com

L’Antidote

Nous vous donnons rendez-vous ce soir car comme tous les jeudis, venez profiter d’une ambiance Jazz en live. Venez-vous déconnecter le temps d’un instant ! Et puis nous en parlions juste avant, ici vous pouvez déguster la bière blonde Curtius au fût ou le fameux gin liégeois, LièGin.

Rue Souverain Pont 4 - Liège - 04 75 24 62 67 - www.lantidote.be

Nómada Traiteur

Venez découvrir les saveurs de l’Argentine chez Nomada Traiteur. C’est au cœur du Boulevard d’Avroy que l’on peut découvrir de délicieuses spécialités latines. Nomada c’est avant tout un couple belgo-argentin. L’occasion de découvrir une sélection de vins du pays.

Boulevard d’Avroy 12 - Liège - 04 222 43 34 - www.nomada.be

On vous met toutes les informations détaillées sur www.oye-oye.be ainsi que sur la pages Facebook “Liège Vivacité Rtbf” et “Oye Oye”. Et bien entendu pour tester tout ça en live rdv sur www.taste-of-liege.be