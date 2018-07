Découvrez quel célèbre chanteur se cache derrière le jeune homme au t-shirt jaune !

Dans notre grande saga des tubes de l'été, j'appelle l'auteur de "Maria (un,dos,tres)" !

Son vrai nom est Enrique José Martin Morales et il est né à Porto-Rico en 1971.

Ses premiers faits d'armes remontent à 1984, année de formation du boys band "Menudo" dans lequel il officiera jusqu'en 1989.

On doit à "Menudo" quelques pépites comme ce "Rayo de luna" à découvrir absolument ci-dessous !

Il débute sa carrière solo en 1991 avec un premier album paru en 1991 bat tous les records de ventes aux USA et en Amérique du Sud.

Mais il faudra attendre 1995 et la parution de l’album " A medio vivir " pour qu'il connaisse la consécration internationale.

On retrouve en effet sur ce disque ce qui restera son plus grand hit : "Maria (un,dos,tres)", on le doit à un certain Ricky Martin qui trustera la tête des ventes de singles chez nous pendant tout l'été 1997 !