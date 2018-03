Découvrez Pink en famille dans une vidéo touchante de son nouveau single !

Porté par l'incroyable single "What about us", le septième album studio de Pink se porte plutôt bien !

Paru en octobre 2017, "Beautiful Trama" égrène ses singles les uns après les autres.

Le troisième vient de nous arriver, il s'agit de "Whatever you want" et il est accompagné d'une vidéo dans laquelle on peut voir Pink lors des répétitions pour sa tournée, accompagnée de son mari et de sa fille.

Son "Beautiful Trauma World Tour" a démarré début mars, il traversera les Etats-Unis et l'Océanie avant de débarquer en Europe cet hiver.

On vous propose de découvrir "Whatever you want" tout de suite ci-dessus ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !