Découvrez notre coup de coeur Tom Walker !

Ce nom ne vous dit probablement encore rien mais Tom Walker débarque de son Angleterre natale comme un boulet de canon !

Originaire de Manchester, cet auteur-compositeur-interprète de 26 ans a fait ses débuts l'an dernier en publiant un premier EP intitulé "Blessings".

Mais c'est avec son nouveau single "Leave a light on" qu'il pourrait bien s'imposer définitivement.

Co-produit par Steve Mac à qui l'on doit déjà le "What about us" de Pink, cette ballade vient se placer quelque part entre Rag n bone man et Imagine Dragons.

On vous propose de découvrir "Leave a light on" tout de suite ci-dessous