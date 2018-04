Découvrez "Luna", le nouveau single de Slimane !

Le grand gagnant de la saison 5 The Voice France poursuit sa carrière de bien belle manière.

Son deuxième album "Solune" est paru en janvier et s'est classé n°1 des ventes en France.

Le premier single "Viens on s'aime" cartonne partout pendant que Slimane assure fièrement son rôle de coach dans The Voice Belgique.

Le deuxième extrait de l'album vient de paraître, il s'intitule "Luna" et on vous propose de le découvrir tout de suite ci-dessus ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !

Slimane sera en concert avec Vivacité les 4/5 et 29/9 à Forest-National !