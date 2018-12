Découvrez Loic Nottet dans l'univers de Mary Poppins et assistez à la première du film au profit de Viva For Life!

Loïc Nottet est à nouveau sous les feux des projecteurs ! Le 30 novembre il sortait son nouveau single "On fire" et aujourd'hui il devient ambassadeur pour la plus célèbre nounou du cinéma : Mary Poppins !

Après 54 ans d'attente, Disney a pu compter sur Loïc Nottet, danseur et chanteur hors pair, pour remasteriser sa célèbre chanson "Supercalifragilisticexpialidocious" sur laquelle il avait déjà performé en 2015 lors de sa participation à "Danse avec les stars" qu'il avait remporté cette année-là !

Dans un décor magique, c’est avec un clip haut en couleur qu’il revient sur le devant de la scène en s’associant à Disney pour la sortie du film " Le Retour de Mary Poppins " le 19 décembre sur grand écran.

Nous comptons sur vous pour assister à la première du film le 19/12 à 16h30 à Kinépolis Bruxelles au profit de notre opération Viva For Life !

Venez nombreux !