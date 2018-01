Découvrez les vertus du karaoké

Le karaoké est un plaisir amusant que l'on peut tous pratiquer. Selon l'âge et les envies du public, les fonds sonores sont choisis dans un registre quasi infini afin que chacun s'amuse. Distraction typique, il devient un véhicule d'expression et de communication.

Vieille comme le monde, la musique fait du bien à nos émotions et nous apporte du plaisir.

Un sport complet

Physiquement, les vertus du chant sont multiples même si peu connues. D'abord, une musculation douce : adopter une bonne posture pour bien chanter sollicite de nombreux muscles profonds. De la nuque aux jambes, en passant par les bras et les dorsaux, un tas de fibres musculaires sont au travail et s'en trouvent tonifiés.

Ensuite, on peut constater une amélioration des capacités respiratoires : quand on chante, l'inspiration part du ventre et remonte jusqu'aux clavicules. Puis, le thorax se vide et le son "glisse" en s'appuyant sur le souffle. Cette respiration profonde par le ventre est proche de celle pratiquée au yoga. Elle fait fonctionner l'ensemble de notre système respiratoire, ce qui améliore le souffle et l'oxygénation de tout l'organisme.

Chanter a par ailleurs, un effet "lifting" naturel : pour bien chanter, il faut bien articuler, ce qui fait travailler l'ensemble des muscles faciaux, lèvres, pommettes, menton, coup et front. Une excellente gymnastique faciale pour lutter contre l'affaissement du visage et maintenir l'élasticité de votre peau.

Un moment de détente et de bonheur

En respirant par le ventre, vous permettez de relâcher votre corps et de bien oxygéner votre cerveau, pour un effet bien-être immédiat et un réel apaisement. En plus, lorsque vous chantez, vous devez être concentré sur votre voix, votre respiration, les paroles, la mélodie... De quoi oublier vos soucis personnels et mettre de côté votre stress, le temps de quelques chansons.

D'un autre côté, le karaoké, comme toute activité qui fait du bien, augmente la production d'endorphines, la fameuse hormone du bonheur, dans votre corps, pour un véritable effet antidépresseur. Après avoir chanté, vous êtes de bonne humeur, libérée de vos émotions négatives et cet état dure pendant plusieurs heures. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour un moral au beau fixe, et ce, même si vous chantez comme une casserole.

Un gain de confiance en soi

Rien de mieux pour vaincre sa timidité et accroître son assurance que donner de la voix. Et si vous n'aimez pas chanter en public, la bonne solution est le karaoké privatisé, qui se développe de plus en plus.

A la maison ou même en entreprise, il est très facile et peu couteux de mettre en place un karaoké. Pour certains spécialistes de musicothérapie, le karaoké est une forme de thérapie récréative qui agit sur l'humeur, permet aux patients de libérer leurs émotions et satisfaire leurs pulsions narcissiques, tout en facilitant l'expression des sentiments grâce aux paroles des chansons. Alors, si vous êtes stressée mais que les heures de méditation ne vous donnent pas les résultats que vous souhaitez, mettez-vous au chant !

