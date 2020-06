Découvrez les grandes nouveautés de l’été sur VivaCité

Votre radio complicité fait le plein de nouveautés pour accompagner le retour des beaux jours. Découvrez-les sans tarder ! Pour cet été belge, VivaCité sera plus proche que jamais de ses auditeurs, présente dans les régions avec des informations de proximité et une (re)découverte de notre patrimoine. A côté d’une série d’émissions estivales, spécialement pensées pour accompagner les auditeurs durant ces mois d’été à la maison, on retrouve aussi les rendez-vous habituels des auditeurs, comme le 6/8 qui réveille les lève-tôt avec 7 émissions régionales, suivies du 8/9 diffusé simultanément sur La Une. La joyeuse équipe vous accompagnera d’ailleurs jusqu’à 11h00 dans un rendez-vous très peps baptisé Le 8/9 continue…

Un air de vacances

Après ces matinales dynamisantes, place à davantage de musique mais aussi les bons plans pour des activités ludiques ou culturelles, l’histoire des tubes de l’été ou encore des rencontres avec des chanteurs et personnalités pour découvrir comment ils occupent leurs vacances. Du lundi au vendredi de 11h00 à 14h00.

Sur la route

Michaël Pachen © MARTIN GODFROID Profitons de cet été belge pour (re)découvrir nos régions ! VivaCité part en tournée itinérante tout l’été pour explorer le patrimoine touristique de la Belgique. Michaël Pachen et Fanny Rochez s’installent dans un lieu différent chaque jour pour réaliser l’émission avec les habitants de la région : personnalités, personnages truculents, artisans remarquables et autres forces vives qui nous feront découvrir les richesses de notre patrimoine. Du lundi au vendredi de 16h00 à 18h00.

Les deux font la paire

Les deux font la paire est de retour sur VivaCité cet été. Un jeu où les auditeurs les plus perspicaces remportent le cadeau du jour. Un peu de bon sens, de stratégie et surtout de la bonne humeur pour tous ! Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00.

C’est l’heure de l’apéro

Patrick Weber © Tous droits réservés Chaque jour en début de soirée, Patrick Weber donne rendez-vous à une personnalité du monde culturel pour un entretien étonnant. L’invité prend en main une partie de la programmation musicale et oriente le fil de l’émission en fonction de ses envies. Du lundi au vendredi de 18h00 à 20h00.

La Grande Evasion

© Tous droits réservés Chaque samedi midi, on retrouve La Grande Evasion avec ses bonnes idées de découverte et de tourisme. Une belle façon de voyager sans bouger de chez soi. Ambiance conviviale et interactivité au rendez-vous, avec les auditeurs qui partagent leurs expériences et leurs bons plans avec Philippe Jauniaux et Philippine De Bruyn. Une chronique baptisée "Evadez-vous en Wallonie" issue des Ambassadeurs viendra agrémenter l’émission. Chaque samedi de 13h00 à 16h00.

La Beau Vélo de RAVeL

Adrien Joveneau © Ph. BUISSIN / IMAGELLAN Touché par la suppression des grands rassemblements de l’été, le Beau Vélo de RAVeL se réinvente cet été ! L’émission radio-télé sera au rendez-vous continuera en vous prodiguant ses meilleurs plans balades à faire à pied, à cheval ou à vélo, près de chez nous. Dans une formule respectant la distanciation sociale, le Beau Vélo de RAVeL toujours avec Adrien Joveneau à la barre, restera fidèle à son ADN et déploiera des trésors d’imagination pour mettre en avant la mobilité douce, le tourisme de proximité, le sport-loisirs et les produits du terroir, sans oublier nos artistes. Chaque samedi de 16h00 à 18h00.

Vos chansons ont une histoire