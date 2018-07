Découvrez le tube de l'été 1981 repris par Karen Cheryl et samplé par Mika !

Dans notre grande saga des tubes de l'été, nous accueillons Ricchi & Poveri !

Fondé en 1967 à Gênes, on se souviendra de ce groupe très populaire en Italie grâce à ses deux tubes principaux : " Che Sara " en 1971 et " Sara perche ti amo " en 1981 !

Le morceau a été un des tubes de cet été en se retrouvant n°1 en Italie, en Espage et en France où le titre a même été adapté dans la langue de Molière par Karen Chéryl sous le titre "Les nouveaux romantiques" (à redécouvrir d'urgence ci-dessous !).

On reparlera de ce morceau en 2015 quand Mika sort " Talk about you ", un titre qui lui vaut des accusations de plagiat tant la chanson ressemble à " Sara perche ti amo " ! L'interprète de "Grace Kelly" finira par mettre un terme à la polémique en créditant les auteurs italiens pour cette chanson !