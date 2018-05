Découvrez le talentueux Calum Scott sur Vivacité !

Découvert en 2015 dans “Britain’s got talent”, Calum Scott est un singer/songwriter qui avait atteint la deuxième place des charts britanniques avec sa reprise du "Dancing on my own" de Robyn.

Il vient de publier son premier album intitulé "Only human" sur lequel on retrouve son nouveau single "You are the reason".

Cette imparable ballade s’exporte aujourd’hui au-delà de ses frontières et vient résolument chasser sur les terres d’Ed Sheeran.

On vous propose de découvrir "You are the reason" ci-dessous ou tous les jours dans la playlist de Vivacité !