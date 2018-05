Découvrez le "Spinning" et sprintez face à Cyril!

Group of people exercising at- the gym - © andresr - Getty Images

Le spinning est l'une des nombreuses variantes des cours collectifs des salles de fitness. Il consiste à grimper sur un vélo d'intérieur spécifique à la discipline et à pédaler pendant une heure. Le vélo a la particularité de n'avoir qu'une seule roue, à l'arrière, lestée dont on peut régler à volonté l'inertie à l'aide d'une mollette de frein. La séance se pratique sur une musique rythmée qui cadence les coups de pédale. Le rythme est le même pour tous ! Seule la résistance que chacun adaptera à sa condition physique et à sa motivation change. L'instructeur sur son vélo fait varier le rythme alternant les rythmes de balade et de sprint, les résistances du plat pays et des cols alpins à force d'encouragement et de musiques rythmées. Les périodes de repos actif succédant aux accélérations, le sportif aguerri de tous niveaux y trouvera de quoi améliorer sa condition et transpirer abondamment.

Découvrez le "Spinning" - © Tous droits réservés

Les avantages et les bienfaits du Spinning... Le Spinning sollicite un large groupe de muscles des membres inférieurs tout en ayant un faible impact sur les articulations et entraînant une grande dépense énergétique. Il s’agit d’un exercice particulièrement exigeant qui a été reconnu efficace pour augmenter la capacité cardiorespiratoire, réduire la graisse corporelle et prévenir les maladies cardiovasculaires. Après quelques séances, votre cœur sera plus robuste, vos muscles plus adaptés à l'effort, vos performances augmentées. Mais il faudra rester motivé(e) car les premières séances de spinning sont souvent très éprouvantes. En général, il vous faudra 3 ou 4 séances pour prendre vos marques et prendre vraiment du plaisir à l’effort. Le débutant se doit d'être déjà en relative bonne forme car les séances sont très intenses. Il est préférable de se trouver un groupe d'intensité plus faible ou de commencer par d'autres cours. Quoi qu'il en soit, restez à l'écoute de votre corps et levez le pied si nécessaire ! Plus d’info ici...

Histoire... Jonathan Goldberg, inventeur du Spinning - © Tous droits réservés Le Spinning est inventé aux Etats Unis en 1989 et on le doit à Jonathan Goldberg. Passioné de vélo, il met au point dans sa cuisine un vélo d'appartement amélioré pour pouvoir s'entraîner à la maison te rester près de sa femme enceinte. Goldberg développe ainsi une méthode d'entraînement motivante combinant cardio-training et techniques mentales utilisant une musique entraînante : le Spinning était né. Après avoir donner des cours dans son garage puis dans un centre de fitness à Santa Monica, il s'installe à Hollywood en 1991 et son affaire décolle. Le Spinning apparaît en Europe en 1995.