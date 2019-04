Découvrez le nouveau single de Typh Barrow !

Notre nouvelle coach dans The Voice Belgique est de retour quelques jours après ses concerts complets au Cirque Royal et au Forum de Liège !

Intitulé "Replace", ce nouveau single a été enregistré entre Bruxelles et Londres.

Ecrit et composé par Typh Barrow elle-même, il a été co-produit par les anglais Cenzo Townshend (U2, Florence and The Machine, The Cranberries...) et Dave Eringa (The Who, Kylie Minogue, Manic Street Preachers...).

Le résultat est un titre puissant et immédiat à la production ultra léchée qu'on vous propose de découvrir tout de suite ci-dessus !

Retrouvez également Typh Barrow dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !