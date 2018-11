Découvrez le nouveau single de Jain !

Avec son imparable "Alright", la jeune Jain a signé un retour gagnant en inondant l'été de vibrations ultra positives !

De quoi assurer un joli succès à son deuxième album "Souldier" paru fin août qui succédait à l'excellent "Zanaka" en 2015.

Malgré le succès toujours au beau fixe de "Alright", Jain publie un nouveau single intitulé "Oh man", une chanson d'amour qui parle de sensibilité et de fragilité masculine à découvrir sans plus attendre ci-dessous !

Jain sera en concert en Belgique le 15 juin 2019 à Forest National !

