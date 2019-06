Découvrez le nouveau single de Claudio Capeo !

Après "Que Dieu me pardonne", son duo avec Kendji Girac, Claudio Capeo nous propose un deuxième extrait de son deuxième album "Tant que rien ne m'arrête".

Intitulé "Plus haut", le morceau et la vidéo contiennent plusieurs références au film culte "Le cercle des poètes disparus" avec Robin Williams.

Claudio Capéo sera en concert chez nous à Bruxelles le 10 novembre à Forest National.

Découvrez "Plus haut" tout de suite ci-dessus et retrouvez également Calogero dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !