Découvrez le mashup annuel des hits de l'année avec United States of Pop 2017

Chaque année, le DJ américain Earworm réalise un incroyable mashup des titres les plus populaires de l'année : vingt-cinq chansons en une seule ! A découvrir dès maintenant.

Depuis 2008 déjà, DJ Earworm dévoile dans le courant du mois de décembre sa rétrospective de l'année écoulée en musique. Cette année encore il a réunit les tubes de 2017 en une seule chanson de 4 minutes et 5 secondes. Ce n'est pas moins de 25 titres différents que l'on retrouve, avec entre autres "Something Just Like This" de Coldplay et Chainsmokers, "Thunder" d'Imagine Dragons, "Perfect" et "Shape of You" d'Ed Sheeran, "That's What I Like" de Bruno Mars", "Attention" de Charlie Puth, "Feel It Still" de Portugal.The Man... mais aussi bien sûr "Despacito" de Luis Fonsi !

Le titre est d'ailleurs disponible en téléchargement gratuit sur SoundCloud !