Découvrez le Hockey et ses bienfaits avec Cyril!

Les bienfaits du Hockey sur gazon

Dans un article du Vif l'Express, le Dr Nicolas Vandenbalck, médecin spécialisé en traumatologie du sport, qui a longtemps suivi l'équipe nationale masculine explique les bienfaits de ce sport: " Son appréciation globale est sans appel : le hockey combine un nombre important d'aptitudes et apporte des bénéfices sur plusieurs plans. "Ce sport est très exigeant au niveau de la psychomotricité, nécessitant coordination, concentration et agilité, un peu comme le tennis. C'est pourquoi son apprentissage est plus long que d'autres sports comme le football : il est difficile de le pratiquer avant l'âge de 5 ans. Cela explique le fait que les matches ne se font que plus tard. Sur le plan de la santé, le hockey développe à la fois l'endurance et la résistance, et joue sur plusieurs filières énergétiques et musculaires."