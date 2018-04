Avec 2 albums au compteur, ces 4 australiens originaires de Sydney sont actifs depuis 2011.

5 Seconds of Summer revient aujourd'hui et annoncent la parution d'un troisième album intitulé "Youngblood" pour le 22 juin.

Il est précédé par un premier single imparable qui monte en flèche dans les charts mondiaux !

Découvrez "Want you back" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité