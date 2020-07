Découvrez le Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées à Mariembourg - Un Air de Vacances -... Découvrez le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, l’un des plus beaux réseaux-musée d’Europe! http://site.cfv3v.eu/site/ Embarquez à bord d’un authentique train à vapeur et parcourez les " Trois Vallées " avec ses paysages incroyables. En partant de Mariembourg, le train passe à Nismes, Olloy/Viroin et Vierves, pour atteindre Treignes, terminus de notre trajet et aussi dernière gare avant la frontière française. C'est notre sujet tourisme du jour en collaboration avec 365.BE Le Chemin de Fer des Trois Vallées, l'un des plus beaux réseaux-musées d'Europe ! "Nous sommes contents ! Nous pouvons à nouveau sortir nos locomotives à vapeur et aujourd'hui on affiche comlet ! On est doublement content" nous confie Guillaume Allard. "On va circuler les mardi, jeudi est les week-end . On va proposer trois départs par jour. Au matin, c'est un auto-rail diesel et évidemment l'après-midi ce sont les trains à vapeur parce qu'il faut un grand temps de chauffe pour préparer la locomotive". Le port du masque est recommandé ! Une réservation est obligatoire via notre site internet : http://site.cfv3v.eu/site/prevente/