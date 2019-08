Découvrez le Brussels Tomato Festival !

Le 24 et le 25 août aura lieu la 6ème édition du Brussels Tomato Festival. Un événement unique à Bruxelles qui avait réuni plus de 5000 visiteurs lors du week-end l'année dernière ! Pour cette édition 2019, le festvial accueille plus d'exposants que les années précédentes.

Cette année, c'est pas moins de 50 stands qui seront présents au Brussels Tomato Festival. L'occasion de découvrir plus de 1400 variétés de tomates et de légumes. Martine Cornil, la coordinatrice event et communication du festival nous parlait ce matin d'une fonction un petit peu particulière au festival : le collectionneur de tomate ! "C'est quelqu'un qui est passionné par la diversité, par le goût et par la cuisine et c'est quelqu'un qui ne veut pas que la diversité se perde. Leur passion, c'est de faire en sorte que les variétés ne disparaissent pas. Il y a des collectionneurs qui cultivent plus de 3000 tomates que ce soit sous serre ou en pleine terre. Sauvegarder les variétés, c'est faire en sorte qu'elles puissent se reproduire dans le temps. En tout, 1500 variétés seront représentées au festival. Et, évidemment, il y a les anciennes variétés mais il y a aussi des gens qui créent des nouvelles tomates chaque année. Ce festival est généreux et démontre une diversité au niveau des produits. On peut rencontrer tous ces amateurs, parce que, ce ne sont pas des professionnelles qui vivent de ça, c'est vraiment une passion. Par contre, ils peuvent vendre des graines et vous pouvez acheter des graines de tomates que vous avez goûtées sur le festival et qui vous ont fait plaisir".