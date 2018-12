Découvrez la vidéo de "On Fire", le nouveau single de Loic Nottet !

Après le succès de son premier album "Selfocracy" en 2017 et une tournée à guichets fermés, Loic Nottet fait son retour sur le devant de la scène musicale !

Un nouveau single vient de paraître, il s'intitule "On fire" et il a été co-écrit par Loic Nottet et Sacha Skarbek qu'on connait pour ses collaborations avec des pointures comme James Blunt, Miley Cyrus, Adele ou encore Lana Del Rey !

Le résultat est un hit instantané et addictif à la production ultra léchée !

La vidéo qui accompagne ce single vient de sortir, découvrez-la sans plus attendre ci-dessus !

Vous retrouverez également Loic Nottet dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !