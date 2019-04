Découvrez la superbe nouvelle vidéo de Zazie ! - © Tous droits réservés

Zazie - Nos âmes sont (clip officiel) - 11/04/2019 Zazie - Nos âmes sont - clip officiel • Zazie : "Les 2 jours passés avec Julie et son équipe entre air et eau ont été fabuleux !" • Julie : "Un grand merci à Y40 The Deep Joy et tout particulièrement Marzia Banci et Marco Nericcio. Un immense merci а Zazie pour son entière confiance et sa profonde humanité". • Réalisateur : Julie Gautier Producteur exécutif : Jacques Ballard, Romain Carciofo Boîte de production : Spark Seeker • Nouvel album disponible "ESSENCIEL" Écouter / Acheter : https://lnk.to/Zazie-Essenciel • Tournée 2019 / 2020 : http://bit.ly/Zaziessencieltour • Abonnez-vous à la chaîne Youtube de Zazie : http://bit.ly/ZazieYoutube • RETROUVEZ ZAZIE : ➡ https://www.facebook.com/zazieonline/ ➡ https://www.instagram.com/zazie.online/ ➡ https://twitter.com/Zazieonline ➡ https://www.youtube.com/user/Zazieonline ➡ http://www.zazieonline.com/ • RETROUVEZ JULIE GAUTIER : ➡ https://juliegautier.com/ ➡ https://www.facebook.com/juliegautiernery/ ➡ https://www.instagram.com/juliegautier.nery/ ➡ http://www.lesfilmsengloutis.com/ • PAROLES - NOS ÂMES SONT : • Ce que nos âmes sont Enfants sages Qui tournent dans la cage De nos têtes brûlées Ce que nos âmes sont Ou ce qu’elles pensent De nous, de la violence De nos guerres déclarées • Ce que nos âmes sont belles Mais nous les hommes, cruels Nous leur coupons les ailes Nous leur tordons le cou Ce que nos âmes ont souffert D’être de nous, prisonnières Prisonnières • Ce que nos âmes sont Enfants bulles Confinées, ridicules Coincées au fond de nous Ce que les hommes leur font Nul ne savait Que, prises à nos filets Nos âmes étoufferaient • Ce que nos âmes sont belles Mais que les hommes s’emmêlent Dans leur filet de voix Que l’on n’écoute pas Ce que nos âmes sont belles Est-ce que les hommes se rappellent Se rappellent • Est-ce que les hommes se rappellent Comme nos âmes sont belles Faut-il qu’on soit sourd à ce point Pour en oublier d’être humain... Etre humain Être humain • #Zazie #JulieGautier #clip