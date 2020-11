Découvrez "La Modiste" à Spy

La Modiste réalise et crée des chapeaux, coiffes, bérets, casquettes, ornements de tête,... sur mesure, en prêt-à-porter et petite série pour une clientèle privée et professionnelle. A sa tête Magali Hertsens qui était l'invitée de Vivre Ici ce lundi. "Ma grand-mère était couturière et j'étais vraiment passionnée de tissus et passionnée par le théâtre. J'ai eu l'occasion de faire des costumes de théâtre et puis un jour on m'a proposé de faire des chapeaux et là ça a été le déclic" nous précise-t-elle.

"Ce qui me plait c'est de travailler le volume, la création pure et adapter les modèles en fonction des visages et voir les clients qui repartent avec des étoiles dans les yeux c'est juste magique"

http://www.modiste.be/atelier