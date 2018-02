Découvrez la jeune et talentueuse chanteuse liégeoise Tanaë !

Découverte grâce à ses reprises de "Barbie Girl" (Aqua), "Heathens" (21 Pilots) ou encore "One Dance" (Drake) postées sur Youtube, cette jeune liégeoise de 21 ans commence à faire parler d'elle.

Elle vient de publier "Introspection", son premier EP 4 titres sur lequel on retrouve le single "I need your love" (ci-dessous) ou encore "Don't go" son deuxième single à paraître.

Tanaë se dit influencée par Lauryn Hill, Lana Del Rey ou encore Portishead. Influencée mais pas influençable puisqu'elle a refusé de participer à différents télé-crochets (notamment The Voice France) pour garder son indépendance artistique.

A l'écoute de son 4 titres, on peut affirmer qu'elle a bien fait, pour s'en persuader, on vous propose de découvrir tout de suite ci-dessus son prochain single "Don't go" !