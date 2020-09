Découvrez la Charette à ... Poules !

La Charette à Poules - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 30/09/2020 C'est un petit coin bucolique situé à Marche-les-Dames, les "Terres de Comprechine" . On y préserve la nature avec une agriculture bio. Un verger composé d'arbres fruitiers hautes tige de variétés anciennes, entouré de haie mellifères, d'un petit vignoble et paturé par des moutons. Mais aussi... des poules ! La "Charrette à Poules" c'est un élevage de poules pondeuses bio en parcours mobile agroforestier. Les poules bougent d'un endroit à l'autre sur les Terres de Crompechine où elles gèrent l'enherbement. Les bons oeufs sont livrés en vélo cargo. A la tête de cette petite entreprise, Florian Materne "L'idée c'était d'élever des poules pondeuse en agro-foresterie, donc il faut savoir que l'agro-foresterie, c'est l'association d'arbres avec une production agricole que ce soit de l'élevage ou encore une culture végétale et ici je fais cela avec des poules. L'idée c'est que les poules entretiennent le terrain, entre les haies, sous les arbres fruitiers". Et pour abriter ses poules, Florian a construit un poulailler mobile ce qui permet de déplacer l'ensemble de ses poules d'un endroit à un autre. Le but, entretenir et fertiliser le terrain. En 2017, le jeune Florian fait un tour d'Europe à la rencontre de personnes qui travaillent en agro-foresterie et suite à ses différents rencontres, il est rentré totalement motivé pour se lancer ! Il arrive ainsi sur les Terres de Comprechine sur les hauteurs de Marche-les-Dames Le bien-être des poules, la vente locale des œufs et une faible empreinte carbone sont les valeurs phares du projet. le but de Florian est la livraison de ses oeufrs (bio !) en vélo cargo ! Un crownfounding a été lancé via la plateforme MiiMOSA ! Si vous souhaitez y participez et ainsi soutenir cette chouette initiative c'est ICI