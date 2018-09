Découvrez la bande-annonce sulfureuse d'Elite... la nouvelle série espagnole by Netflix

La nouvelle série espagnole de Netflix, baptisée "Elite", sera disponible sur le service de streaming dès le 5 octobre. Le géant américain a diffusé la bande-annonce qui promet déjà des épisodes sulfureux entre drogues, sexe et meurtres. On y retrouvera des acteurs qui ont fait le succès de "La Casa de Papel".

Avec le succès de la première série espagnole "La Casa de Papel", Netflix réitère l'aventure ibérique avec la sortie de sa prochaine série "Elite". Le géant du streaming a annoncé la sortie du nouveau programme pour le 5 octobre prochain et a accompagné cette information d'une bande-annonce.

Réalisée par Ramón Salazar et Dani de la Orden, "Elite" réunit des anciens acteurs de "La Casa de Papel" avec la présence de Maria Pedraza, Miguel Herrán et Jaime Lorente. Ces acteurs donneront la réplique à des nouveaux venus tels que Itzan Escamilla ("Les Demoiselles du téléphone", "The Ministry of Time"), Miguel Bernardeau ("Ola de Crimenes"), Arón Piper ("15 Years and One Day"), Ester Expósito ("Estoy Vivo"), Mina El Hammani ("El Príncipe"), Álvaro Rico ("Velvet Collection") et Omar Ayuso.

"Elite" suivra les élèves de Las Encinas, l'école la plus prestigieuse et huppée du pays. Seuls les enfants de l'élite y ont accès. Pourtant, du fait de la destruction de leur école, trois étudiants modeste auront l'opportunité d'intégrer cette institution. Une tragédie se produira ce qui accentuera l'animosité entre ces deux mondes.

Cette nouvelle série, écrite par par Carlos Montero ("The Time in Between" et créateur de "Physical or Chemical") et Darío Madrona ("Génesis", "La chica de ayer" et co-créateur de "The Protected"), comportera huit épisodes tournés en 4K.