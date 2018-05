Découvrez la bande-annonce du documentaire "Whitney"

A Cannes, Kevin MacDonald rend hommage à Whitney Houston, six ans après sa mort...

Il y a trois ans, le festival de Cannes revenait sur la vie tourmentée de la regrettée diva britannique Amy Winehouse avec "Amy" d'Asif Kapadia, récompensé par un oscar. En 2018, le réalisateur Kevin Macdonald signe un documentaire sur une autre étoile filante de la musique, Whitney Houston, qui sera projeté hors compétition le mercredi 16 mai.

Reconnu pour son film "Le dernier Roi d'Ecosse", honoré par un Bafta en 2007, Kevin Macdonald est aussi un habitué du documentaire. En 2000, le cinéaste a d'ailleurs reçu un oscar pour "Un jour en septembre" revenant sur la prise d'otages d'athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich en septembre 1972. Douze ans plus tard il signe "Marley" sur la vie, la musique et l'héritage de Bob Marley, figure tutélaire de la musique du XXe siècle.

Cette année, le Britannique s'offre un documentaire sur la vie de Whitney Houston, interprète de l'inoubliable "I Will Always Love You" issu de la bande originale du film "The BodyGuard" sorti en 1992.

La chanteuse américaine a vendu 200 millions d'albums et détient le record du plus grand nombre de numéros 1. Projeté le mercredi 16 mai au Grand Théâtre de Lumière, "Whitney" revient sur la vie personnelle de l'artiste. Premier documentaire officiellement autorisé par la famille de la chanteuse, le film évoquera notamment les problèmes d'addiction de Whitney Houston.

Regarder la bande-annonce de "Whitney" :