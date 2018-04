Découvrez la bande-annonce déroutante du film de François Damiens!

Ça y est... elle est sortie... si depuis plusieurs semaines on nous parle du premier film de François Damiens en tant que réalisateur, on peut enfin découvrir à quoi il va ressembler grâce à cette bande-annonce un peu déroutante... Et oui, pour son premier film, l'acteur revient à ses premiers amours: les caméras cachées!

Dans ce film, François Damiens revêt aussi le rôle principal... Il y joue Dany Versavel, un taulard qui s’évade de prison pour s’occuper de son fils de 15 ans, son " Ket "!

Pitch: Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son " ket " , c’est sa vie, hors de question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! Entre cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image. Au pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le pire, se cache peut être le meilleur…