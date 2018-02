Découvrez l'impressionnant show de Justin Timberlake à la mi-temps du Super Bowl !

C'est une tradition outre-Atlantique, la NFL a l'habitude de déployer les grands moyens pour le traditionnel mini-concert prenant place lors de la mi-temps du Super Bowl.

Cette année, c'est Justin Timberlake qui rempilait pour le troisième fois, l'occasion pour lui d'égrener ses plus grands tubes ("Rock your body", "Can't stop the feeling", "Sexy back", etc.) dans un show millimétré d'une efficacité redoutable.

C'est à Minnéapolis que le match avait lieu, l'occasion pour Timberlake de rendre hommage à Prince, l'enfant sacré de la ville décédé il y a peu d'une overdose de médicaments à l'âge de 57 ans.

Si vous l'avez ratée, découvrez tout de suite ci-dessous l'intégralité de cette prestation !