Découvrez l'hymne 2019 des Enfoirés écrit et composé par Vianney !

C'est de saison, les débuts d'années sont toujours marqués par la sortie du nouveau single de la troupe des Enfoirés !

On ne déroge pas à la règle et le cru 2019 vient de nous arriver, il est écrit et composé par Vianney !

Intitulé "On trace", on y retrouve notamment Zazie, Kendji Girac, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Claudio Capeo ou encore Patrick Bruel.

Leur nouveau spectacle "2019 Le Monde des Enfoirés" sera enregistré du 24 au 28 janvier à l'Arkea Arena de Bordeaux.

En attendant, découvrez tout de suite "On trace" ci-dessous !

Vous retrouverez également Enfoirés dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !