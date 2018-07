Découvrez l'histoire de Paco qui transforme une valse péruvienne de 1936 en tube de l'été 1989 !

A l'origine il y a cette somptueuse valse péruvienne d'origine argentine interprétée par la chanteuse espagnole Maria Dolores Pradera !

Intitulé "Que nadie sepa mi sufrir", le morceau original a été composé en 1936 !

Egalement connue sous le titre "Amor de mis amores" ("Amour des mes amours"), ce titre rencontrera le grand public une première fois chez nous grâce à l'adaptation française d'Edith Piaf en 1957 qui en fait "La foule".

C'est pourtant un dénommé François Berthelot qui décrochera le gros lot en 1989. Alors programmateur musical sur la plus grosse radio de la bande FM française, il se lance par hasard dans la musique et enregistre en 1988 sa version du classique péruvien qu'il modernise et augmente de rythmes latinos.

Il en vendra quelques 800.000 exemplaires, restera cinq semaines en tête du Top 50 français, une véritable institution à l'époque, et sera sacré tube de l'été 1989 !

C'est ainsi, une fois de plus, qu'un air issu du folklore sud-américain sera détourné à la faveur d'un tube de l'été dans nos contrées !