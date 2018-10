Découvrez "How Long", le nouveau single d'Alice on the Roof !

Quelques jours après avoir illuminé la Grand-Place de Bruxelles grâce à une magistrale interprétation de "Malade" en compagnie de ses grands parents, la jeune Alice Dutoit (24 ans) nous présente un nouvel extrait de son deuxième album à paraître ce 9 novembre !

C'est dans la langue de Shakespeare qu'elle s'exprime cette fois sur un titre prévu pour la Flandre et le web qui ne devrait pas être le seul à être dévoilé avant la parution de l'album !

Alice on the Roof prépare également son premier Forest-National et vous y fixe rendez-vous ce 6 décembre !

En attendant cet événement exceptionnel, découvrez sans plus attendre "How Long" ci-dessus !

