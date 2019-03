Découvrez d'urgence le nouveau clip de M Pokora !

Après "My way", un album de reprises de Claude François, M Pokora est bel et bien de retour et publie un nouveau single aujourd'hui !

Il l'avait annoncé, 2019 sera une année importante avec le lancement de sa gigantesque tournée "Pyramide Tour" en octobre et la parution d'un nouvel album dont on attend encore la date de sortie.

Pour faire patienter les fans, M Pokora vient de lancer la vidéo de son nouveau single "Les planètes" où on peut l'apercevoir évoquer une romance dans un décor futuriste !

Découvrez tout de suite la vidéo ci-dessus